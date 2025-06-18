KurseKategorien
DSWL: Deswell Industries Inc

4.08 USD 0.05 (1.24%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DSWL hat sich für heute um 1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.02 bis zu einem Hoch von 4.08 gehandelt.

Verfolgen Sie die Deswell Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
4.02 4.08
Jahresspanne
2.04 4.48
Vorheriger Schlusskurs
4.03
Eröffnung
4.02
Bid
4.08
Ask
4.38
Tief
4.02
Hoch
4.08
Volumen
20
Tagesänderung
1.24%
Monatsänderung
6.25%
6-Monatsänderung
75.86%
Jahresänderung
64.52%
