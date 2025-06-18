Währungen / DSWL
DSWL: Deswell Industries Inc
4.08 USD 0.05 (1.24%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DSWL hat sich für heute um 1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.02 bis zu einem Hoch von 4.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Deswell Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.02 4.08
Jahresspanne
2.04 4.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.03
- Eröffnung
- 4.02
- Bid
- 4.08
- Ask
- 4.38
- Tief
- 4.02
- Hoch
- 4.08
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- 1.24%
- Monatsänderung
- 6.25%
- 6-Monatsänderung
- 75.86%
- Jahresänderung
- 64.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K