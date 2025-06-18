Devises / DSWL
DSWL: Deswell Industries Inc
4.08 USD 0.05 (1.24%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DSWL a changé de 1.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.02 et à un maximum de 4.08.
Suivez la dynamique Deswell Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DSWL Nouvelles
- Deswell Industries convoque une assemblée annuelle pour voter sur les administrateurs et l’auditeur
- Deswell Industries schedules annual meeting to vote on directors and auditor
- Deswell Industries files annual report for fiscal year ended March 31, 2025
- Deswell Announces Second Half and Full Year Fiscal 2025 Results
Range quotidien
4.02 4.08
Range Annuel
2.04 4.48
- Clôture Précédente
- 4.03
- Ouverture
- 4.02
- Bid
- 4.08
- Ask
- 4.38
- Plus Bas
- 4.02
- Plus Haut
- 4.08
- Volume
- 24
- Changement quotidien
- 1.24%
- Changement Mensuel
- 6.25%
- Changement à 6 Mois
- 75.86%
- Changement Annuel
- 64.52%
20 septembre, samedi