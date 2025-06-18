Валюты / DSWL
DSWL: Deswell Industries Inc
3.89 USD 0.13 (3.23%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DSWL за сегодня изменился на -3.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.80, а максимальная — 4.07.
Следите за динамикой Deswell Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
3.80 4.07
Годовой диапазон
2.04 4.48
- Предыдущее закрытие
- 4.02
- Open
- 3.95
- Bid
- 3.89
- Ask
- 4.19
- Low
- 3.80
- High
- 4.07
- Объем
- 147
- Дневное изменение
- -3.23%
- Месячное изменение
- 1.30%
- 6-месячное изменение
- 67.67%
- Годовое изменение
- 56.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.