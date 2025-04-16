FiyatlarBölümler
Dövizler / DRUG
Geri dön - Hisse senetleri

DRUG: Bright Minds Biosciences Inc

53.28 USD 3.13 (6.24%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DRUG fiyatı bugün 6.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.01 ve Yüksek fiyatı olarak 54.63 aralığında işlem gördü.

Bright Minds Biosciences Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DRUG haberleri

Günlük aralık
50.01 54.63
Yıllık aralık
0.94 79.01
Önceki kapanış
50.15
Açılış
50.10
Satış
53.28
Alış
53.58
Düşük
50.01
Yüksek
54.63
Hacim
401
Günlük değişim
6.24%
Aylık değişim
35.99%
6 aylık değişim
44.74%
Yıllık değişim
4340.00%
21 Eylül, Pazar