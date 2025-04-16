Dövizler / DRUG
DRUG: Bright Minds Biosciences Inc
53.28 USD 3.13 (6.24%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DRUG fiyatı bugün 6.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.01 ve Yüksek fiyatı olarak 54.63 aralığında işlem gördü.
Bright Minds Biosciences Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
50.01 54.63
Yıllık aralık
0.94 79.01
- Önceki kapanış
- 50.15
- Açılış
- 50.10
- Satış
- 53.28
- Alış
- 53.58
- Düşük
- 50.01
- Yüksek
- 54.63
- Hacim
- 401
- Günlük değişim
- 6.24%
- Aylık değişim
- 35.99%
- 6 aylık değişim
- 44.74%
- Yıllık değişim
- 4340.00%
21 Eylül, Pazar