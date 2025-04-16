Moedas / DRUG
DRUG: Bright Minds Biosciences Inc
49.80 USD 5.12 (11.46%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DRUG para hoje mudou para 11.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 44.28 e o mais alto foi 51.66.
Veja a dinâmica do par de moedas Bright Minds Biosciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DRUG Notícias
- Wall Street Analysts Believe Bright Minds Biosciences Inc. (DRUG) Could Rally 81.29%: Here's is How to Trade
- Ações da Bright Minds Biosciences mantêm classificação de Compra da H.C. Wainwright
- Bright Minds Biosciences stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright
- Drug overdoses spike 11% in older adults — and ageism keeps many from getting help
- Pricing group says weight-loss drugs becoming more cost-effective
- Large Patient Population Is Key Driver For Bright Minds' Growth - Bright Minds Biosciences (NASDAQ:DRUG)
- Bright Minds Biosciences stock initiated with Buy rating at BTIG
- Does Bright Minds Biosciences Inc. (DRUG) Have the Potential to Rally 114.07% as Wall Street Analysts Expect?
- Bright Minds Biosciences stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright
- Drinking can hit your wallet as hard as your health
- Shuttered drug store property in San Jose lands California buyer
- Bright Minds Biosciences Announces Featured Speakers for its Absence Epilepsy Virtual R&D Day on May 20, 2025
- Epilepsy-Focused Bright Minds Biosciences A High-Risk, High-Reward Play, Analyst Initiates With Over 150% Stock Upside - Bright Minds Biosciences (NASDAQ:DRUG)
- Bright Minds Biosciences: A Buy With A Major Catalyst In Q2 2025 (NASDAQ:DRUG)
Faixa diária
44.28 51.66
Faixa anual
0.94 79.01
- Fechamento anterior
- 44.68
- Open
- 44.28
- Bid
- 49.80
- Ask
- 50.10
- Low
- 44.28
- High
- 51.66
- Volume
- 418
- Mudança diária
- 11.46%
- Mudança mensal
- 27.11%
- Mudança de 6 meses
- 35.29%
- Mudança anual
- 4050.00%
