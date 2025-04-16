货币 / DRUG
DRUG: Bright Minds Biosciences Inc
45.28 USD 0.15 (0.33%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DRUG汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点44.50和高点46.51进行交易。
关注Bright Minds Biosciences Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DRUG新闻
- 明智生物科技股票维持H.C. Wainwright的买入评级
- Bright Minds Biosciences stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright
- Drug overdoses spike 11% in older adults — and ageism keeps many from getting help
- Pricing group says weight-loss drugs becoming more cost-effective
- Large Patient Population Is Key Driver For Bright Minds' Growth - Bright Minds Biosciences (NASDAQ:DRUG)
- Bright Minds Biosciences stock initiated with Buy rating at BTIG
- Does Bright Minds Biosciences Inc. (DRUG) Have the Potential to Rally 114.07% as Wall Street Analysts Expect?
- Drinking can hit your wallet as hard as your health
- Shuttered drug store property in San Jose lands California buyer
- Bright Minds Biosciences Announces Featured Speakers for its Absence Epilepsy Virtual R&D Day on May 20, 2025
- Epilepsy-Focused Bright Minds Biosciences A High-Risk, High-Reward Play, Analyst Initiates With Over 150% Stock Upside - Bright Minds Biosciences (NASDAQ:DRUG)
- Bright Minds Biosciences: A Buy With A Major Catalyst In Q2 2025 (NASDAQ:DRUG)
日范围
44.50 46.51
年范围
0.94 79.01
- 前一天收盘价
- 45.43
- 开盘价
- 45.50
- 卖价
- 45.28
- 买价
- 45.58
- 最低价
- 44.50
- 最高价
- 46.51
- 交易量
- 48
- 日变化
- -0.33%
- 月变化
- 15.57%
- 6个月变化
- 23.01%
- 年变化
- 3673.33%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值