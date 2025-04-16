QuotazioniSezioni
DRUG: Bright Minds Biosciences Inc

53.28 USD 3.13 (6.24%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DRUG ha avuto una variazione del 6.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.01 e ad un massimo di 54.63.

Segui le dinamiche di Bright Minds Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
50.01 54.63
Intervallo Annuale
0.94 79.01
Chiusura Precedente
50.15
Apertura
50.10
Bid
53.28
Ask
53.58
Minimo
50.01
Massimo
54.63
Volume
401
Variazione giornaliera
6.24%
Variazione Mensile
35.99%
Variazione Semestrale
44.74%
Variazione Annuale
4340.00%
