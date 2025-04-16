Valute / DRUG
DRUG: Bright Minds Biosciences Inc
53.28 USD 3.13 (6.24%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DRUG ha avuto una variazione del 6.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.01 e ad un massimo di 54.63.
Segui le dinamiche di Bright Minds Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
50.01 54.63
Intervallo Annuale
0.94 79.01
- Chiusura Precedente
- 50.15
- Apertura
- 50.10
- Bid
- 53.28
- Ask
- 53.58
- Minimo
- 50.01
- Massimo
- 54.63
- Volume
- 401
- Variazione giornaliera
- 6.24%
- Variazione Mensile
- 35.99%
- Variazione Semestrale
- 44.74%
- Variazione Annuale
- 4340.00%
21 settembre, domenica