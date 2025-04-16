Валюты / DRUG
DRUG: Bright Minds Biosciences Inc
45.43 USD 3.23 (6.64%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DRUG за сегодня изменился на -6.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.13, а максимальная — 49.38.
Следите за динамикой Bright Minds Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DRUG
Дневной диапазон
45.13 49.38
Годовой диапазон
0.94 79.01
- Предыдущее закрытие
- 48.66
- Open
- 48.26
- Bid
- 45.43
- Ask
- 45.73
- Low
- 45.13
- High
- 49.38
- Объем
- 66
- Дневное изменение
- -6.64%
- Месячное изменение
- 15.95%
- 6-месячное изменение
- 23.42%
- Годовое изменение
- 3685.83%
