DRUG: Bright Minds Biosciences Inc

45.43 USD 3.23 (6.64%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DRUG за сегодня изменился на -6.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.13, а максимальная — 49.38.

Следите за динамикой Bright Minds Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
45.13 49.38
Годовой диапазон
0.94 79.01
Предыдущее закрытие
48.66
Open
48.26
Bid
45.43
Ask
45.73
Low
45.13
High
49.38
Объем
66
Дневное изменение
-6.64%
Месячное изменение
15.95%
6-месячное изменение
23.42%
Годовое изменение
3685.83%
