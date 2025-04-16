CotationsSections
DRUG: Bright Minds Biosciences Inc

53.28 USD 3.13 (6.24%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DRUG a changé de 6.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.01 et à un maximum de 54.63.

Suivez la dynamique Bright Minds Biosciences Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
50.01 54.63
Range Annuel
0.94 79.01
Clôture Précédente
50.15
Ouverture
50.10
Bid
53.28
Ask
53.58
Plus Bas
50.01
Plus Haut
54.63
Volume
401
Changement quotidien
6.24%
Changement Mensuel
35.99%
Changement à 6 Mois
44.74%
Changement Annuel
4340.00%
