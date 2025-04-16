Devises / DRUG
DRUG: Bright Minds Biosciences Inc
53.28 USD 3.13 (6.24%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DRUG a changé de 6.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.01 et à un maximum de 54.63.
Suivez la dynamique Bright Minds Biosciences Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Wall Street Analysts Believe Bright Minds Biosciences Inc. (DRUG) Could Rally 81.29%: Here's is How to Trade
- Bright Minds Biosciences maintient sa note d’achat chez H.C. Wainwright
- Bright Minds Biosciences stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright
- Drug overdoses spike 11% in older adults — and ageism keeps many from getting help
- Pricing group says weight-loss drugs becoming more cost-effective
- Large Patient Population Is Key Driver For Bright Minds' Growth - Bright Minds Biosciences (NASDAQ:DRUG)
- Bright Minds Biosciences stock initiated with Buy rating at BTIG
- Does Bright Minds Biosciences Inc. (DRUG) Have the Potential to Rally 114.07% as Wall Street Analysts Expect?
- Bright Minds Biosciences stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright
- Drinking can hit your wallet as hard as your health
- Shuttered drug store property in San Jose lands California buyer
- Bright Minds Biosciences Announces Featured Speakers for its Absence Epilepsy Virtual R&D Day on May 20, 2025
- Epilepsy-Focused Bright Minds Biosciences A High-Risk, High-Reward Play, Analyst Initiates With Over 150% Stock Upside - Bright Minds Biosciences (NASDAQ:DRUG)
- Bright Minds Biosciences: A Buy With A Major Catalyst In Q2 2025 (NASDAQ:DRUG)
Range quotidien
50.01 54.63
Range Annuel
0.94 79.01
- Clôture Précédente
- 50.15
- Ouverture
- 50.10
- Bid
- 53.28
- Ask
- 53.58
- Plus Bas
- 50.01
- Plus Haut
- 54.63
- Volume
- 401
- Changement quotidien
- 6.24%
- Changement Mensuel
- 35.99%
- Changement à 6 Mois
- 44.74%
- Changement Annuel
- 4340.00%
20 septembre, samedi