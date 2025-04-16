통화 / DRUG
DRUG: Bright Minds Biosciences Inc
53.28 USD 3.13 (6.24%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DRUG 환율이 오늘 6.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 50.01이고 고가는 54.63이었습니다.
Bright Minds Biosciences Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
DRUG News
- Wall Street Analysts Believe Bright Minds Biosciences Inc. (DRUG) Could Rally 81.29%: Here's is How to Trade
- Bright Minds Biosciences, H.C. Wainwright ’매수’ 등급 유지
- Bright Minds Biosciences stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright
- Drug overdoses spike 11% in older adults — and ageism keeps many from getting help
- Pricing group says weight-loss drugs becoming more cost-effective
- Large Patient Population Is Key Driver For Bright Minds' Growth - Bright Minds Biosciences (NASDAQ:DRUG)
- Bright Minds Biosciences stock initiated with Buy rating at BTIG
- Does Bright Minds Biosciences Inc. (DRUG) Have the Potential to Rally 114.07% as Wall Street Analysts Expect?
- Bright Minds Biosciences stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright
- Drinking can hit your wallet as hard as your health
- Shuttered drug store property in San Jose lands California buyer
- Bright Minds Biosciences Announces Featured Speakers for its Absence Epilepsy Virtual R&D Day on May 20, 2025
- Epilepsy-Focused Bright Minds Biosciences A High-Risk, High-Reward Play, Analyst Initiates With Over 150% Stock Upside - Bright Minds Biosciences (NASDAQ:DRUG)
- Bright Minds Biosciences: A Buy With A Major Catalyst In Q2 2025 (NASDAQ:DRUG)
일일 변동 비율
50.01 54.63
년간 변동
0.94 79.01
- 이전 종가
- 50.15
- 시가
- 50.10
- Bid
- 53.28
- Ask
- 53.58
- 저가
- 50.01
- 고가
- 54.63
- 볼륨
- 401
- 일일 변동
- 6.24%
- 월 변동
- 35.99%
- 6개월 변동
- 44.74%
- 년간 변동율
- 4340.00%
20 9월, 토요일