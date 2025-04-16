Währungen / DRUG
DRUG: Bright Minds Biosciences Inc
51.94 USD 1.79 (3.57%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DRUG hat sich für heute um 3.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.01 bis zu einem Hoch von 54.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bright Minds Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
50.01 54.63
Jahresspanne
0.94 79.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.15
- Eröffnung
- 50.10
- Bid
- 51.94
- Ask
- 52.24
- Tief
- 50.01
- Hoch
- 54.63
- Volumen
- 136
- Tagesänderung
- 3.57%
- Monatsänderung
- 32.57%
- 6-Monatsänderung
- 41.10%
- Jahresänderung
- 4228.33%
