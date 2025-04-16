KurseKategorien
DRUG: Bright Minds Biosciences Inc

51.94 USD 1.79 (3.57%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DRUG hat sich für heute um 3.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.01 bis zu einem Hoch von 54.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bright Minds Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
50.01 54.63
Jahresspanne
0.94 79.01
Vorheriger Schlusskurs
50.15
Eröffnung
50.10
Bid
51.94
Ask
52.24
Tief
50.01
Hoch
54.63
Volumen
136
Tagesänderung
3.57%
Monatsänderung
32.57%
6-Monatsänderung
41.10%
Jahresänderung
4228.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K