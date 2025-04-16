CotizacionesSecciones
DRUG
DRUG: Bright Minds Biosciences Inc

44.68 USD 0.75 (1.65%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DRUG de hoy ha cambiado un -1.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 44.25, mientras que el máximo ha alcanzado 46.51.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Bright Minds Biosciences Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
44.25 46.51
Rango anual
0.94 79.01
Cierres anteriores
45.43
Open
45.50
Bid
44.68
Ask
44.98
Low
44.25
High
46.51
Volumen
74
Cambio diario
-1.65%
Cambio mensual
14.04%
Cambio a 6 meses
21.38%
Cambio anual
3623.33%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B