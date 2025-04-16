Divisas / DRUG
DRUG: Bright Minds Biosciences Inc
44.68 USD 0.75 (1.65%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DRUG de hoy ha cambiado un -1.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 44.25, mientras que el máximo ha alcanzado 46.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bright Minds Biosciences Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DRUG News
- Las acciones de Bright Minds Biosciences mantienen calificación de Compra en H.C. Wainwright
- Acciones de Bright Minds Biosciences mantienen calificación de Compra de H.C. Wainwright
- Drug overdoses spike 11% in older adults — and ageism keeps many from getting help
- Pricing group says weight-loss drugs becoming more cost-effective
- Large Patient Population Is Key Driver For Bright Minds' Growth - Bright Minds Biosciences (NASDAQ:DRUG)
- Bright Minds Biosciences stock initiated with Buy rating at BTIG
- Does Bright Minds Biosciences Inc. (DRUG) Have the Potential to Rally 114.07% as Wall Street Analysts Expect?
- Drinking can hit your wallet as hard as your health
- Shuttered drug store property in San Jose lands California buyer
- Bright Minds Biosciences Announces Featured Speakers for its Absence Epilepsy Virtual R&D Day on May 20, 2025
- Epilepsy-Focused Bright Minds Biosciences A High-Risk, High-Reward Play, Analyst Initiates With Over 150% Stock Upside - Bright Minds Biosciences (NASDAQ:DRUG)
- Bright Minds Biosciences: A Buy With A Major Catalyst In Q2 2025 (NASDAQ:DRUG)
Rango diario
44.25 46.51
Rango anual
0.94 79.01
- Cierres anteriores
- 45.43
- Open
- 45.50
- Bid
- 44.68
- Ask
- 44.98
- Low
- 44.25
- High
- 46.51
- Volumen
- 74
- Cambio diario
- -1.65%
- Cambio mensual
- 14.04%
- Cambio a 6 meses
- 21.38%
- Cambio anual
- 3623.33%
