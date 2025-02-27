Dövizler / DMRC
DMRC: Digimarc Corporation
10.46 USD 0.25 (2.33%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DMRC fiyatı bugün -2.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.43 ve Yüksek fiyatı olarak 10.80 aralığında işlem gördü.
Digimarc Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
DMRC haberleri
- Digimarc Cuts Costs and Launches Card
- Needham reiterates Buy rating on Digimarc stock despite contract losses
- Digimarc Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DMRC)
- Digimarc Corporation (DMRC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Digimarc Q2 2025 beats EPS estimates, stock dips
- Digimarc earnings beat by $0.21, revenue fell short of estimates
- Digimarc Q2 2025 slides: cost cuts drive path to profitability despite revenue decline
- Digimarc appoints Altai Capital founder Rishi Bajaj to board
- Investors Who Lost Money on Digimarc Corporation (DMRC) Should Contact Levi & Korsinsky About Pending Class Action - DMRC
- Digimarc appoints new COO to bolster growth
- Barrack, Rodos & Bacine Notifies Shareholders of Digimarc Corp. (DMRC) of a Securities Class Action Lawsuit
- Digimarc Corporation (DMRC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
10.43 10.80
Yıllık aralık
7.76 48.33
- Önceki kapanış
- 10.71
- Açılış
- 10.71
- Satış
- 10.46
- Alış
- 10.76
- Düşük
- 10.43
- Yüksek
- 10.80
- Hacim
- 619
- Günlük değişim
- -2.33%
- Aylık değişim
- 23.79%
- 6 aylık değişim
- -18.28%
- Yıllık değişim
- -60.63%
21 Eylül, Pazar