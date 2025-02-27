Divisas / DMRC
DMRC: Digimarc Corporation
10.31 USD 0.14 (1.38%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DMRC de hoy ha cambiado un 1.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.95, mientras que el máximo ha alcanzado 10.67.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Digimarc Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DMRC News
- Digimarc Cuts Costs and Launches Card
- Needham reiterates Buy rating on Digimarc stock despite contract losses
- Digimarc Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DMRC)
- Digimarc Corporation (DMRC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Digimarc Q2 2025 beats EPS estimates, stock dips
- Digimarc earnings beat by $0.21, revenue fell short of estimates
- Digimarc Q2 2025 slides: cost cuts drive path to profitability despite revenue decline
- Digimarc appoints Altai Capital founder Rishi Bajaj to board
- Investors Who Lost Money on Digimarc Corporation (DMRC) Should Contact Levi & Korsinsky About Pending Class Action - DMRC
- Digimarc appoints new COO to bolster growth
- Barrack, Rodos & Bacine Notifies Shareholders of Digimarc Corp. (DMRC) of a Securities Class Action Lawsuit
- Digimarc Corporation (DMRC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
9.95 10.67
Rango anual
7.76 48.33
- Cierres anteriores
- 10.17
- Open
- 10.15
- Bid
- 10.31
- Ask
- 10.61
- Low
- 9.95
- High
- 10.67
- Volumen
- 985
- Cambio diario
- 1.38%
- Cambio mensual
- 22.01%
- Cambio a 6 meses
- -19.45%
- Cambio anual
- -61.20%
