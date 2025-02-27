Moedas / DMRC
DMRC: Digimarc Corporation
10.66 USD 0.35 (3.39%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DMRC para hoje mudou para 3.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.19 e o mais alto foi 10.68.
Veja a dinâmica do par de moedas Digimarc Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DMRC Notícias
- Digimarc Cuts Costs and Launches Card
- Needham reiterates Buy rating on Digimarc stock despite contract losses
- Digimarc Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DMRC)
- Digimarc Corporation (DMRC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Digimarc Q2 2025 beats EPS estimates, stock dips
- Digimarc earnings beat by $0.21, revenue fell short of estimates
- Digimarc Q2 2025 slides: cost cuts drive path to profitability despite revenue decline
- Digimarc appoints Altai Capital founder Rishi Bajaj to board
- Investors Who Lost Money on Digimarc Corporation (DMRC) Should Contact Levi & Korsinsky About Pending Class Action - DMRC
- Digimarc Corporation Class Action: Levi & Korsinsky Reminds Digimarc Investors of the Pending Class Action Lawsuit With a Lead Plaintiff Deadline of July 7, 2025 - DMRC
- July 7, 2025 Deadline: Contact Levi & Korsinsky to Join Class Action Suit Against DMRC
- Digimarc appoints new COO to bolster growth
- Barrack, Rodos & Bacine Notifies Shareholders of Digimarc Corp. (DMRC) of a Securities Class Action Lawsuit
- Digimarc Corporation (DMRC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
10.19 10.68
Faixa anual
7.76 48.33
- Fechamento anterior
- 10.31
- Open
- 10.42
- Bid
- 10.66
- Ask
- 10.96
- Low
- 10.19
- High
- 10.68
- Volume
- 166
- Mudança diária
- 3.39%
- Mudança mensal
- 26.15%
- Mudança de 6 meses
- -16.72%
- Mudança anual
- -59.88%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh