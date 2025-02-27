Devises / DMRC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DMRC: Digimarc Corporation
10.46 USD 0.25 (2.33%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DMRC a changé de -2.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.43 et à un maximum de 10.80.
Suivez la dynamique Digimarc Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DMRC Nouvelles
- Digimarc Cuts Costs and Launches Card
- Needham reiterates Buy rating on Digimarc stock despite contract losses
- Digimarc Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DMRC)
- Digimarc Corporation (DMRC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Digimarc Q2 2025 beats EPS estimates, stock dips
- Digimarc earnings beat by $0.21, revenue fell short of estimates
- Digimarc Q2 2025 slides: cost cuts drive path to profitability despite revenue decline
- Digimarc appoints Altai Capital founder Rishi Bajaj to board
- Investors Who Lost Money on Digimarc Corporation (DMRC) Should Contact Levi & Korsinsky About Pending Class Action - DMRC
- Digimarc Corporation Class Action: Levi & Korsinsky Reminds Digimarc Investors of the Pending Class Action Lawsuit With a Lead Plaintiff Deadline of July 7, 2025 - DMRC
- July 7, 2025 Deadline: Contact Levi & Korsinsky to Join Class Action Suit Against DMRC
- July 7, 2025 Deadline: Contact Levi & Korsinsky to Join Class Action Suit Against DMRC
- Levi & Korsinsky Reminds Digimarc Corporation Investors of the Pending Class Action Lawsuit With a Lead Plaintiff Deadline of July 7, 2025 - DMRC
- Digimarc appoints new COO to bolster growth
- Barrack, Rodos & Bacine Notifies Shareholders of Digimarc Corp. (DMRC) of a Securities Class Action Lawsuit
- Barrack, Rodos & Bacine Notifies Shareholders of Digimarc Corp. (DMRC) of a Securities Class Action Lawsuit
- Barrack, Rodos & Bacine Notifies Shareholders of Digimarc Corp. (DMRC) of a Securities Class Action Lawsuit
- Barrack, Rodos & Bacine Notifies Shareholders of Digimarc Corp. (DMRC) of a Securities Class Action Lawsuit
- Digimarc Corporation (DMRC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
10.43 10.80
Range Annuel
7.76 48.33
- Clôture Précédente
- 10.71
- Ouverture
- 10.71
- Bid
- 10.46
- Ask
- 10.76
- Plus Bas
- 10.43
- Plus Haut
- 10.80
- Volume
- 619
- Changement quotidien
- -2.33%
- Changement Mensuel
- 23.79%
- Changement à 6 Mois
- -18.28%
- Changement Annuel
- -60.63%
20 septembre, samedi