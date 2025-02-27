Валюты / DMRC
DMRC: Digimarc Corporation
10.17 USD 0.21 (2.11%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DMRC за сегодня изменился на 2.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.70, а максимальная — 10.20.
Следите за динамикой Digimarc Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DMRC
- Digimarc Cuts Costs and Launches Card
- Needham reiterates Buy rating on Digimarc stock despite contract losses
- Digimarc Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DMRC)
- Digimarc Corporation (DMRC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Digimarc Q2 2025 beats EPS estimates, stock dips
- Digimarc earnings beat by $0.21, revenue fell short of estimates
- Digimarc Q2 2025 slides: cost cuts drive path to profitability despite revenue decline
- Digimarc appoints Altai Capital founder Rishi Bajaj to board
- Investors Who Lost Money on Digimarc Corporation (DMRC) Should Contact Levi & Korsinsky About Pending Class Action - DMRC
- Digimarc Corporation Class Action: Levi & Korsinsky Reminds Digimarc Investors of the Pending Class Action Lawsuit With a Lead Plaintiff Deadline of July 7, 2025 - DMRC
- July 7, 2025 Deadline: Contact Levi & Korsinsky to Join Class Action Suit Against DMRC
- Digimarc appoints new COO to bolster growth
- Barrack, Rodos & Bacine Notifies Shareholders of Digimarc Corp. (DMRC) of a Securities Class Action Lawsuit
- Digimarc Corporation (DMRC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
9.70 10.20
Годовой диапазон
7.76 48.33
- Предыдущее закрытие
- 9.96
- Open
- 9.97
- Bid
- 10.17
- Ask
- 10.47
- Low
- 9.70
- High
- 10.20
- Объем
- 632
- Дневное изменение
- 2.11%
- Месячное изменение
- 20.36%
- 6-месячное изменение
- -20.55%
- Годовое изменение
- -61.72%
