DEFI: Tidal Commodities Trust I Hashdex Bitcoin Futures ETF

130.27 USD 0.13 (0.10%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DEFI fiyatı bugün -0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 130.26 ve Yüksek fiyatı olarak 130.96 aralığında işlem gördü.

Tidal Commodities Trust I Hashdex Bitcoin Futures ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
130.26 130.96
Yıllık aralık
67.56 138.52
Önceki kapanış
130.40
Açılış
130.88
Satış
130.27
Alış
130.57
Düşük
130.26
Yüksek
130.96
Hacim
6
Günlük değişim
-0.10%
Aylık değişim
3.64%
6 aylık değişim
36.82%
Yıllık değişim
82.53%
21 Eylül, Pazar