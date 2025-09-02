Dövizler / DEFI
DEFI: Tidal Commodities Trust I Hashdex Bitcoin Futures ETF
130.27 USD 0.13 (0.10%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DEFI fiyatı bugün -0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 130.26 ve Yüksek fiyatı olarak 130.96 aralığında işlem gördü.
Tidal Commodities Trust I Hashdex Bitcoin Futures ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
DEFI haberleri
Günlük aralık
130.26 130.96
Yıllık aralık
67.56 138.52
- Önceki kapanış
- 130.40
- Açılış
- 130.88
- Satış
- 130.27
- Alış
- 130.57
- Düşük
- 130.26
- Yüksek
- 130.96
- Hacim
- 6
- Günlük değişim
- -0.10%
- Aylık değişim
- 3.64%
- 6 aylık değişim
- 36.82%
- Yıllık değişim
- 82.53%
21 Eylül, Pazar