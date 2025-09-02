Divisas / DEFI
DEFI: Tidal Commodities Trust I Hashdex Bitcoin Futures ETF
130.40 USD 0.97 (0.74%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DEFI de hoy ha cambiado un -0.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 130.40, mientras que el máximo ha alcanzado 130.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Tidal Commodities Trust I Hashdex Bitcoin Futures ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
130.40 130.71
Rango anual
67.56 138.52
- Cierres anteriores
- 131.37
- Open
- 130.71
- Bid
- 130.40
- Ask
- 130.70
- Low
- 130.40
- High
- 130.71
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -0.74%
- Cambio mensual
- 3.74%
- Cambio a 6 meses
- 36.96%
- Cambio anual
- 82.71%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B