DEFI: Tidal Commodities Trust I Hashdex Bitcoin Futures ETF
130.69 USD 0.29 (0.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DEFI hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 130.69 bis zu einem Hoch von 130.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tidal Commodities Trust I Hashdex Bitcoin Futures ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
130.69 130.88
Jahresspanne
67.56 138.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 130.40
- Eröffnung
- 130.88
- Bid
- 130.69
- Ask
- 130.99
- Tief
- 130.69
- Hoch
- 130.88
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.22%
- Monatsänderung
- 3.97%
- 6-Monatsänderung
- 37.26%
- Jahresänderung
- 83.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K