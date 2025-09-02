KurseKategorien
DEFI: Tidal Commodities Trust I Hashdex Bitcoin Futures ETF

130.69 USD 0.29 (0.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DEFI hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 130.69 bis zu einem Hoch von 130.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tidal Commodities Trust I Hashdex Bitcoin Futures ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
130.69 130.88
Jahresspanne
67.56 138.52
Vorheriger Schlusskurs
130.40
Eröffnung
130.88
Bid
130.69
Ask
130.99
Tief
130.69
Hoch
130.88
Volumen
2
Tagesänderung
0.22%
Monatsänderung
3.97%
6-Monatsänderung
37.26%
Jahresänderung
83.12%
