DEFI: Tidal Commodities Trust I Hashdex Bitcoin Futures ETF

130.27 USD 0.13 (0.10%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DEFI a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 130.26 et à un maximum de 130.96.

Suivez la dynamique Tidal Commodities Trust I Hashdex Bitcoin Futures ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
130.26 130.96
Range Annuel
67.56 138.52
Clôture Précédente
130.40
Ouverture
130.88
Bid
130.27
Ask
130.57
Plus Bas
130.26
Plus Haut
130.96
Volume
6
Changement quotidien
-0.10%
Changement Mensuel
3.64%
Changement à 6 Mois
36.82%
Changement Annuel
82.53%
20 septembre, samedi