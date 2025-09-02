Devises / DEFI
DEFI: Tidal Commodities Trust I Hashdex Bitcoin Futures ETF
130.27 USD 0.13 (0.10%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DEFI a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 130.26 et à un maximum de 130.96.
Suivez la dynamique Tidal Commodities Trust I Hashdex Bitcoin Futures ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
130.26 130.96
Range Annuel
67.56 138.52
- Clôture Précédente
- 130.40
- Ouverture
- 130.88
- Bid
- 130.27
- Ask
- 130.57
- Plus Bas
- 130.26
- Plus Haut
- 130.96
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- -0.10%
- Changement Mensuel
- 3.64%
- Changement à 6 Mois
- 36.82%
- Changement Annuel
- 82.53%
20 septembre, samedi