DEFI: Tidal Commodities Trust I Hashdex Bitcoin Futures ETF
131.37 USD 2.72 (2.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DEFI за сегодня изменился на 2.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 131.37, а максимальная — 132.20.
Следите за динамикой Tidal Commodities Trust I Hashdex Bitcoin Futures ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DEFI
Дневной диапазон
131.37 132.20
Годовой диапазон
67.56 138.52
- Предыдущее закрытие
- 128.65
- Open
- 131.41
- Bid
- 131.37
- Ask
- 131.67
- Low
- 131.37
- High
- 132.20
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 2.11%
- Месячное изменение
- 4.51%
- 6-месячное изменение
- 37.98%
- Годовое изменение
- 84.07%
