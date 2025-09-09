Dövizler / DEC
DEC: Diversified Energy Company plc
14.02 USD 0.23 (1.61%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DEC fiyatı bugün -1.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.02 ve Yüksek fiyatı olarak 14.34 aralığında işlem gördü.
Diversified Energy Company plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
DEC haberleri
- Diversified Energy ikincil halka arzı tamamladı, ek tahsisat opsiyonu kullanıldı
- Diversified Energy ABD’de 78,6 milyon dolarlık ikincil halka arz başlattı
- EIG’nin 5,7 milyon hisse satışı sonrası Diversified Energy hisseleri düştü
- Diversified Energy’nin ikincil halka arzı hisse başına 13,75 dolar fiyatlandı
- Diversified Energy ikincil hisse teklifinin fiyatlandırmasını açıkladı
- Diversified Energy’de satıcı hissedarlar 5,7 milyon hisse teklif edecek
- Çeşitli Enerji hissedarları ikincil arzda 5,7 milyon hisse satacak
- Evolution Petroleum çeyreklik hisse başına 0,12 dolar temettü açıkladı
Günlük aralık
14.02 14.34
Yıllık aralık
10.10 17.70
- Önceki kapanış
- 14.25
- Açılış
- 14.18
- Satış
- 14.02
- Alış
- 14.32
- Düşük
- 14.02
- Yüksek
- 14.34
- Hacim
- 1.060 K
- Günlük değişim
- -1.61%
- Aylık değişim
- -11.82%
- 6 aylık değişim
- 3.32%
- Yıllık değişim
- 25.07%
21 Eylül, Pazar