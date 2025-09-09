FiyatlarBölümler
DEC: Diversified Energy Company plc

14.02 USD 0.23 (1.61%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DEC fiyatı bugün -1.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.02 ve Yüksek fiyatı olarak 14.34 aralığında işlem gördü.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
14.02 14.34
Yıllık aralık
10.10 17.70
Önceki kapanış
14.25
Açılış
14.18
Satış
14.02
Alış
14.32
Düşük
14.02
Yüksek
14.34
Hacim
1.060 K
Günlük değişim
-1.61%
Aylık değişim
-11.82%
6 aylık değişim
3.32%
Yıllık değişim
25.07%
21 Eylül, Pazar