DEC: Diversified Energy Company plc
14.12 USD 0.13 (0.91%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DEC hat sich für heute um -0.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.06 bis zu einem Hoch von 14.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Diversified Energy Company plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DEC News
- Diversified Energy schließt Sekundärplatzierung ab – Mehrzuteilungsoption ausgeübt/n
- Diversified Energy completes secondary offering, over-allotment option exercised
- Diversified Energy startet Sekundärplatzierung über 78,6 Millionen US-Dollar in den USA
- Diversified Energy launches $78.6 million secondary offering in US
- Aktie von Diversified Energy unter Druck: Großaktionär EIG platziert Millionen-Paket/n
- Diversified Energy stock falls after EIG sells 5.7 million shares
- Diversified Energy legt Preis für Zweitplatzierung auf 13,75 US-Dollar fest/n
- Diversified Energy’s secondary offering prices at $13.75 per share
- Diversified Energy: Preis für Sekundärplatzierung festgelegt/n
- Diversified Energy announces pricing of secondary share offering
- Sekundärplatzierung bei Diversified Energy: Aktionäre verkaufen 5,7 Millionen Aktien
- Diversified Energy: Altaktionäre bieten Aktienpaket von 5,7 Millionen Stück an
- Selling stockholders to offer 5.7 million shares of Diversified Energy
- Diversified Energy shareholders to sell 5.7 million shares in secondary offering
- Should You Invest in Diversified Energy Company PLC (DEC) Based on Bullish Wall Street Views?
- Evolution Petroleum kündigt Quartalsdividende von 0,12 US-Dollar pro Aktie an
- Diversified Energy Company PLC (DEC) Diversified Energy Company PLC - M&A Call - Slideshow (NYSE:DEC)
- Mizuho raises Diversified Energy stock price target to $27 on Canvas acquisition
- What's Going On With Diversified Energy Stock Tuesday? - Diversified Energy (NYSE:DEC)
- Diversified Energy to acquire Canvas Energy for $550 million
Tagesspanne
14.06 14.34
Jahresspanne
10.10 17.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.25
- Eröffnung
- 14.18
- Bid
- 14.12
- Ask
- 14.42
- Tief
- 14.06
- Hoch
- 14.34
- Volumen
- 708
- Tagesänderung
- -0.91%
- Monatsänderung
- -11.19%
- 6-Monatsänderung
- 4.05%
- Jahresänderung
- 25.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K