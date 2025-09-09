Divisas / DEC
DEC: Diversified Energy Company plc
14.04 USD 1.35 (8.77%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DEC de hoy ha cambiado un -8.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.92, mientras que el máximo ha alcanzado 14.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Diversified Energy Company plc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DEC News
- Diversified Energy lanza oferta secundaria de 78,6 millones de dólares en EE.UU.
- Diversified Energy launches $78.6 million secondary offering in US
- Las acciones de Diversified Energy caen tras la venta de 5,7 millones de acciones por parte de EIG
- La oferta secundaria de Diversified Energy se fija en 13,75 dólares por acción
- Diversified Energy’s secondary offering prices at $13.75 per share
- Diversified Energy anuncia precio de oferta secundaria de acciones
- Accionistas vendedores ofrecerán 5,7 millones de acciones de Diversified Energy
- Selling stockholders to offer 5.7 million shares of Diversified Energy
- Accionistas de Diversified Energy venderán 5.7 millones de acciones en oferta secundaria
- Should You Invest in Diversified Energy Company PLC (DEC) Based on Bullish Wall Street Views?
- Diversified Energy Company PLC (DEC) Diversified Energy Company PLC - M&A Call - Slideshow (NYSE:DEC)
- Mizuho raises Diversified Energy stock price target to $27 on Canvas acquisition
- What's Going On With Diversified Energy Stock Tuesday? - Diversified Energy (NYSE:DEC)
Rango diario
13.92 14.52
Rango anual
10.10 17.70
- Cierres anteriores
- 15.39
- Open
- 14.39
- Bid
- 14.04
- Ask
- 14.34
- Low
- 13.92
- High
- 14.52
- Volumen
- 3.626 K
- Cambio diario
- -8.77%
- Cambio mensual
- -11.70%
- Cambio a 6 meses
- 3.46%
- Cambio anual
- 25.25%
