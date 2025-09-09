Valute / DEC
DEC: Diversified Energy Company plc
14.02 USD 0.23 (1.61%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DEC ha avuto una variazione del -1.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.02 e ad un massimo di 14.34.
Segui le dinamiche di Diversified Energy Company plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DEC News
- Diversified Energy completa offerta secondaria, opzione di sovra-assegnazione esercitata
- Diversified Energy completes secondary offering, over-allotment option exercised
- Diversified Energy lancia offerta secondaria di 78,6 milioni di dollari negli USA
- Diversified Energy launches $78.6 million secondary offering in US
- Il titolo di Diversified Energy scende dopo la vendita di 5,7 milioni di azioni da parte di EIG
- Diversified Energy stock falls after EIG sells 5.7 million shares
- L’offerta secondaria di Diversified Energy prezzata a $13.75 per azione
- Diversified Energy’s secondary offering prices at $13.75 per share
- Diversified Energy annuncia il prezzo dell’offerta secondaria di azioni
- Diversified Energy announces pricing of secondary share offering
- Azionisti venditori offrono 5,7 milioni di azioni di Diversified Energy
- Selling stockholders to offer 5.7 million shares of Diversified Energy
- Gli azionisti di Diversified Energy vendono 5,7 milioni di azioni
- Diversified Energy shareholders to sell 5.7 million shares in secondary offering
- Should You Invest in Diversified Energy Company PLC (DEC) Based on Bullish Wall Street Views?
- Evolution Petroleum annuncia dividendo trimestrale di $0,12 per azione
- Diversified Energy Company PLC (DEC) Diversified Energy Company PLC - M&A Call - Slideshow (NYSE:DEC)
- Mizuho raises Diversified Energy stock price target to $27 on Canvas acquisition
- What's Going On With Diversified Energy Stock Tuesday? - Diversified Energy (NYSE:DEC)
- Diversified Energy to acquire Canvas Energy for $550 million
Intervallo Giornaliero
14.02 14.34
Intervallo Annuale
10.10 17.70
- Chiusura Precedente
- 14.25
- Apertura
- 14.18
- Bid
- 14.02
- Ask
- 14.32
- Minimo
- 14.02
- Massimo
- 14.34
- Volume
- 1.060 K
- Variazione giornaliera
- -1.61%
- Variazione Mensile
- -11.82%
- Variazione Semestrale
- 3.32%
- Variazione Annuale
- 25.07%
21 settembre, domenica