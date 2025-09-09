QuotazioniSezioni
Valute / DEC
Tornare a Azioni

DEC: Diversified Energy Company plc

14.02 USD 0.23 (1.61%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DEC ha avuto una variazione del -1.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.02 e ad un massimo di 14.34.

Segui le dinamiche di Diversified Energy Company plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DEC News

Intervallo Giornaliero
14.02 14.34
Intervallo Annuale
10.10 17.70
Chiusura Precedente
14.25
Apertura
14.18
Bid
14.02
Ask
14.32
Minimo
14.02
Massimo
14.34
Volume
1.060 K
Variazione giornaliera
-1.61%
Variazione Mensile
-11.82%
Variazione Semestrale
3.32%
Variazione Annuale
25.07%
21 settembre, domenica