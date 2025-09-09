Devises / DEC
DEC: Diversified Energy Company plc
14.02 USD 0.23 (1.61%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DEC a changé de -1.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.02 et à un maximum de 14.34.
Suivez la dynamique Diversified Energy Company plc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DEC Nouvelles
- Diversified Energy finalise son offre secondaire, option de surallocation exercée
- Diversified Energy lance une offre secondaire de 78,6 millions $
- L’action de Diversified Energy chute après la vente de 5,7 millions d’actions par EIG
- L’offre secondaire de Diversified Energy fixée à 13,75$ par action
- Diversified Energy annonce le prix de son offre secondaire d’actions
- Des actionnaires vendeurs proposent 5,7 millions d’actions de Diversified Energy
- Des actionnaires de Diversified Energy vendent 5,7 millions d’actions dans une offre secondaire
- Should You Invest in Diversified Energy Company PLC (DEC) Based on Bullish Wall Street Views?
- Evolution Petroleum annonce un dividende trimestriel de 0,12$ par action
- Diversified Energy Company PLC (DEC) Diversified Energy Company PLC - M&A Call - Slideshow (NYSE:DEC)
- Mizuho raises Diversified Energy stock price target to $27 on Canvas acquisition
- What's Going On With Diversified Energy Stock Tuesday? - Diversified Energy (NYSE:DEC)
- Diversified Energy to acquire Canvas Energy for $550 million
Range quotidien
14.02 14.34
Range Annuel
10.10 17.70
- Clôture Précédente
- 14.25
- Ouverture
- 14.18
- Bid
- 14.02
- Ask
- 14.32
- Plus Bas
- 14.02
- Plus Haut
- 14.34
- Volume
- 1.060 K
- Changement quotidien
- -1.61%
- Changement Mensuel
- -11.82%
- Changement à 6 Mois
- 3.32%
- Changement Annuel
- 25.07%
20 septembre, samedi