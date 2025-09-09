통화 / DEC
DEC: Diversified Energy Company plc
14.02 USD 0.23 (1.61%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DEC 환율이 오늘 -1.61%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.02이고 고가는 14.34이었습니다.
Diversified Energy Company plc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
DEC News
- 다각화 에너지, 추가 배정 옵션 행사 완료
- 다각화된 에너지, 미국에서 7860만 달러 규모의 2차 공모 개시
- 다각화 에너지 주식, EIG 지분 매각 후 하락
- 다각화 에너지, 주당 13.75달러에 2차 공모가 결정
- Diversified Energy, 주당 $13.75에 유상증자 발표
- 다각화 에너지, 주식 570만 주 매각 예정
- Diversified Energy, 571만 주 규모 2차 공모 발표
- Should You Invest in Diversified Energy Company PLC (DEC) Based on Bullish Wall Street Views?
- 에볼루션 페트롤리엄, 주당 0.12달러 분기 배당 발표
- Diversified Energy Company PLC (DEC) Diversified Energy Company PLC - M&A Call - Slideshow (NYSE:DEC)
- Mizuho raises Diversified Energy stock price target to $27 on Canvas acquisition
- What's Going On With Diversified Energy Stock Tuesday? - Diversified Energy (NYSE:DEC)
- Diversified Energy to acquire Canvas Energy for $550 million
일일 변동 비율
14.02 14.34
년간 변동
10.10 17.70
- 이전 종가
- 14.25
- 시가
- 14.18
- Bid
- 14.02
- Ask
- 14.32
- 저가
- 14.02
- 고가
- 14.34
- 볼륨
- 1.060 K
- 일일 변동
- -1.61%
- 월 변동
- -11.82%
- 6개월 변동
- 3.32%
- 년간 변동율
- 25.07%
20 9월, 토요일