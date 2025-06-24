Валюты / DEC
DEC: Diversified Energy Company plc
15.39 USD 0.17 (1.12%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DEC за сегодня изменился на 1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.20, а максимальная — 15.43.
Следите за динамикой Diversified Energy Company plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DEC
- Вторичное размещение акций Diversified Energy оценено в $13,75 за акцию
- Diversified Energy’s secondary offering prices at $13.75 per share
- Diversified Energy объявляет цену вторичного размещения акций
- Diversified Energy announces pricing of secondary share offering
- Акционеры-продавцы предложат 5,7 млн акций Diversified Energy
- Selling stockholders to offer 5.7 million shares of Diversified Energy
- Акционеры Diversified Energy продадут 5,7 миллиона акций в рамках вторичного размещения
- Diversified Energy shareholders to sell 5.7 million shares in secondary offering
- Should You Invest in Diversified Energy Company PLC (DEC) Based on Bullish Wall Street Views?
- Evolution Petroleum объявляет о квартальных дивидендах в размере $0,12 на акцию
- Diversified Energy Company PLC (DEC) Diversified Energy Company PLC - M&A Call - Slideshow (NYSE:DEC)
- Mizuho raises Diversified Energy stock price target to $27 on Canvas acquisition
- What's Going On With Diversified Energy Stock Tuesday? - Diversified Energy (NYSE:DEC)
- Diversified Energy to acquire Canvas Energy for $550 million
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Is It Worth Investing in Diversified Energy Company PLC (DEC) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Is Diversified Energy Company PLC (DEC) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Diversified Energy announces changes to board of directors
- Diversified Energy Company PLC (DEC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Diversified Energy reports Q2 results with improved synergies
- Diversified Energy's Next Growth Strategy Is Targeting The Data Center Power Market
- KeyBanc reiterates Diversified Energy stock rating on Carlyle deal
- KeyBanc reiterates Diversified Energy stock rating on Carlyle deal
- Diversified Energy and Carlyle partner to invest up to $2B in energy assets
Дневной диапазон
15.20 15.43
Годовой диапазон
10.10 17.70
- Предыдущее закрытие
- 15.22
- Open
- 15.20
- Bid
- 15.39
- Ask
- 15.69
- Low
- 15.20
- High
- 15.43
- Объем
- 159
- Дневное изменение
- 1.12%
- Месячное изменение
- -3.21%
- 6-месячное изменение
- 13.41%
- Годовое изменение
- 37.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.