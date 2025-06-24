КотировкиРазделы
DEC: Diversified Energy Company plc

15.39 USD 0.17 (1.12%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DEC за сегодня изменился на 1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.20, а максимальная — 15.43.

Новости DEC

Дневной диапазон
15.20 15.43
Годовой диапазон
10.10 17.70
Предыдущее закрытие
15.22
Open
15.20
Bid
15.39
Ask
15.69
Low
15.20
High
15.43
Объем
159
Дневное изменение
1.12%
Месячное изменение
-3.21%
6-месячное изменение
13.41%
Годовое изменение
37.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.