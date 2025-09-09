クォートセクション
DEC: Diversified Energy Company plc

14.25 USD 0.21 (1.50%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DECの今日の為替レートは、1.50%変化しました。日中、通貨は1あたり14.04の安値と14.26の高値で取引されました。

Diversified Energy Company plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

DEC News

1日のレンジ
14.04 14.26
1年のレンジ
10.10 17.70
以前の終値
14.04
始値
14.09
買値
14.25
買値
14.55
安値
14.04
高値
14.26
出来高
2.011 K
1日の変化
1.50%
1ヶ月の変化
-10.38%
6ヶ月の変化
5.01%
1年の変化
27.12%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K