DEC: Diversified Energy Company plc
14.25 USD 0.21 (1.50%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DECの今日の為替レートは、1.50%変化しました。日中、通貨は1あたり14.04の安値と14.26の高値で取引されました。
Diversified Energy Company plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DEC News
- ダイバーシファイド・エナジー、追加割当オプション行使で二次募集完了
- Diversified Energy completes secondary offering, over-allotment option exercised
- ダイバーシファイド・エナジー、米国で7,860万ドルの二次募集を開始
- Diversified Energy launches $78.6 million secondary offering in US
- ダイバーシファイド・エナジー株、EIGが570万株売却で下落
- Diversified Energy stock falls after EIG sells 5.7 million shares
- ダイバーシファイド・エナジーの第二次公募価格、1株13.75ドルに設定
- Diversified Energy’s secondary offering prices at $13.75 per share
- ダイバーシファイド・エナジー、普通株式の二次募集価格を発表
- Diversified Energy announces pricing of secondary share offering
- ダイバーシファイド・エナジー：売却株主が570万株を公募へ
- Selling stockholders to offer 5.7 million shares of Diversified Energy
- ダイバーシファイド・エナジーの株主、セカンダリー・オファリングで570万株を売却
- Diversified Energy shareholders to sell 5.7 million shares in secondary offering
- Should You Invest in Diversified Energy Company PLC (DEC) Based on Bullish Wall Street Views?
- エボリューション・ペトロリアム、2026年度第1四半期に1株当たり0.12ドルの配当を発表
- Diversified Energy Company PLC (DEC) Diversified Energy Company PLC - M&A Call - Slideshow (NYSE:DEC)
- Mizuho raises Diversified Energy stock price target to $27 on Canvas acquisition
- What's Going On With Diversified Energy Stock Tuesday? - Diversified Energy (NYSE:DEC)
- Diversified Energy to acquire Canvas Energy for $550 million
1日のレンジ
14.04 14.26
1年のレンジ
10.10 17.70
- 以前の終値
- 14.04
- 始値
- 14.09
- 買値
- 14.25
- 買値
- 14.55
- 安値
- 14.04
- 高値
- 14.26
- 出来高
- 2.011 K
- 1日の変化
- 1.50%
- 1ヶ月の変化
- -10.38%
- 6ヶ月の変化
- 5.01%
- 1年の変化
- 27.12%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K