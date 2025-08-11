货币 / DEC
DEC: Diversified Energy Company plc
14.04 USD 1.35 (8.77%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DEC汇率已更改-8.77%。当日，交易品种以低点13.92和高点14.52进行交易。
关注Diversified Energy Company plc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DEC新闻
- 多元化能源公司在美国启动7860万美元二次发行
- Diversified Energy launches $78.6 million secondary offering in US
- 多元能源股价下跌，因EIG出售570万股股票
- Diversified Energy stock falls after EIG sells 5.7 million shares
- 多元能源二次发行定价为每股13.75美元
- Diversified Energy’s secondary offering prices at $13.75 per share
- 多元能源公司宣布二次股票发行定价
- Diversified Energy announces pricing of secondary share offering
- 出售股东将提供570万股Diversified Energy股票
- Selling stockholders to offer 5.7 million shares of Diversified Energy
- 多元能源公司股东将在二次发行中出售570万股股票
- Diversified Energy shareholders to sell 5.7 million shares in secondary offering
- Should You Invest in Diversified Energy Company PLC (DEC) Based on Bullish Wall Street Views?
- Evolution Petroleum宣布每股0.12美元季度股息
- Diversified Energy Company PLC (DEC) Diversified Energy Company PLC - M&A Call - Slideshow (NYSE:DEC)
- Mizuho raises Diversified Energy stock price target to $27 on Canvas acquisition
- What's Going On With Diversified Energy Stock Tuesday? - Diversified Energy (NYSE:DEC)
- Diversified Energy to acquire Canvas Energy for $550 million
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Is It Worth Investing in Diversified Energy Company PLC (DEC) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Is Diversified Energy Company PLC (DEC) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Diversified Energy announces changes to board of directors
- Diversified Energy Company PLC (DEC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Diversified Energy reports Q2 results with improved synergies
日范围
13.92 14.52
年范围
10.10 17.70
- 前一天收盘价
- 15.39
- 开盘价
- 14.39
- 卖价
- 14.04
- 买价
- 14.34
- 最低价
- 13.92
- 最高价
- 14.52
- 交易量
- 3.300 K
- 日变化
- -8.77%
- 月变化
- -11.70%
- 6个月变化
- 3.46%
- 年变化
- 25.25%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值