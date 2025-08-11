Moedas / DEC
DEC: Diversified Energy Company plc
14.25 USD 0.21 (1.50%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DEC para hoje mudou para 1.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.04 e o mais alto foi 14.26.
Veja a dinâmica do par de moedas Diversified Energy Company plc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DEC Notícias
- Diversified Energy lança oferta secundária de US$ 78,6 milhões nos EUA
- Ações da Diversified Energy caem após EIG vender 5,7 milhões de papéis
- Oferta secundária da Diversified Energy precificada a US$ 13,75 por ação
- Diversified Energy anuncia precificação de oferta secundária de ações
- Acionistas vendedores oferecerão 5,7 milhões de ações da Diversified Energy
- Acionistas da Diversified Energy vendem 5,7 milhões de ações em oferta secundária
- Should You Invest in Diversified Energy Company PLC (DEC) Based on Bullish Wall Street Views?
- Evolution Petroleum anuncia dividendo trimestral de US$ 0,12 por ação
- Diversified Energy Company PLC (DEC) Diversified Energy Company PLC - M&A Call - Slideshow (NYSE:DEC)
- Mizuho raises Diversified Energy stock price target to $27 on Canvas acquisition
- What's Going On With Diversified Energy Stock Tuesday? - Diversified Energy (NYSE:DEC)
- Diversified Energy to acquire Canvas Energy for $550 million
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Is It Worth Investing in Diversified Energy Company PLC (DEC) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Is Diversified Energy Company PLC (DEC) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Diversified Energy announces changes to board of directors
- Diversified Energy Company PLC (DEC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Diversified Energy reports Q2 results with improved synergies
Faixa diária
14.04 14.26
Faixa anual
10.10 17.70
- Fechamento anterior
- 14.04
- Open
- 14.09
- Bid
- 14.25
- Ask
- 14.55
- Low
- 14.04
- High
- 14.26
- Volume
- 2.011 K
- Mudança diária
- 1.50%
- Mudança mensal
- -10.38%
- Mudança de 6 meses
- 5.01%
- Mudança anual
- 27.12%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh