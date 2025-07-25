Dövizler / DDD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DDD: 3D Systems Corporation
2.46 USD 0.01 (0.40%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DDD fiyatı bugün -0.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.39 ve Yüksek fiyatı olarak 2.50 aralığında işlem gördü.
3D Systems Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DDD haberleri
- Fast-paced Momentum Stock 3D Systems (DDD) Is Still Trading at a Bargain
- Stratasys (SSYS) Up 6.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Why Is 3D Systems (DDD) Down 7.9% Since Last Earnings Report?
- 3D Systems: Risks Remain, But A Few Silver Linings Worth Noting (NYSE:DDD)
- Why Fast-paced Mover 3D Systems (DDD) Is a Great Choice for Value Investors
- Why 3D Systems Stock Soared by 23% on Wednesday
- 3D Systems secures $7.65 million Air Force contract for metal 3D printer
- 3D Systems names Phyllis Nordstrom as interim CFO as Creech departs
- Top 3D Printing Stocks for Higher Returns and Portfolio Growth
- 3D Systems CFO Jeffrey D. Creech to resign in September
- Despite Fast-paced Momentum, 3D Systems (DDD) Is Still a Bargain Stock
- Why 3D Systems Stock Was Soaring This Week
- 3D Systems Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DDD)
- 3D Systems Corporation (DDD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why 3D Systems Stock Exploded Higher Today
- 3D Systems Q2 2025 slides: balance sheet strengthens as strategic markets grow
- 3D Systems (DDD) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- 3D Systems earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- DDD Lawsuit Alert! Class Action Lawsuit Against 3D Systems Corporation - TipRanks.com
- Kornit Digital (KRNT) Q2 Earnings Top Estimates
- 3D Systems stock rises after launching NextDent Jetted Denture Solution
- 3D Systems launches commercial denture printing solution in US market
- New Strong Sell Stocks for July 25th
Günlük aralık
2.39 2.50
Yıllık aralık
1.32 5.00
- Önceki kapanış
- 2.47
- Açılış
- 2.50
- Satış
- 2.46
- Alış
- 2.76
- Düşük
- 2.39
- Yüksek
- 2.50
- Hacim
- 1.905 K
- Günlük değişim
- -0.40%
- Aylık değişim
- 9.33%
- 6 aylık değişim
- 14.95%
- Yıllık değişim
- -13.99%
21 Eylül, Pazar