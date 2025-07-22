货币 / DDD
DDD: 3D Systems Corporation
2.26 USD 0.07 (3.00%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DDD汇率已更改-3.00%。当日，交易品种以低点2.22和高点2.38进行交易。
关注3D Systems Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
2.22 2.38
年范围
1.32 5.00
- 前一天收盘价
- 2.33
- 开盘价
- 2.34
- 卖价
- 2.26
- 买价
- 2.56
- 最低价
- 2.22
- 最高价
- 2.38
- 交易量
- 1.634 K
- 日变化
- -3.00%
- 月变化
- 0.44%
- 6个月变化
- 5.61%
- 年变化
- -20.98%
