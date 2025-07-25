QuotazioniSezioni
DDD
DDD: 3D Systems Corporation

2.46 USD 0.01 (0.40%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DDD ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.39 e ad un massimo di 2.50.

Segui le dinamiche di 3D Systems Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.39 2.50
Intervallo Annuale
1.32 5.00
Chiusura Precedente
2.47
Apertura
2.50
Bid
2.46
Ask
2.76
Minimo
2.39
Massimo
2.50
Volume
1.905 K
Variazione giornaliera
-0.40%
Variazione Mensile
9.33%
Variazione Semestrale
14.95%
Variazione Annuale
-13.99%
