Valute / DDD
DDD: 3D Systems Corporation
2.46 USD 0.01 (0.40%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DDD ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.39 e ad un massimo di 2.50.
Segui le dinamiche di 3D Systems Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DDD News
Intervallo Giornaliero
2.39 2.50
Intervallo Annuale
1.32 5.00
- Chiusura Precedente
- 2.47
- Apertura
- 2.50
- Bid
- 2.46
- Ask
- 2.76
- Minimo
- 2.39
- Massimo
- 2.50
- Volume
- 1.905 K
- Variazione giornaliera
- -0.40%
- Variazione Mensile
- 9.33%
- Variazione Semestrale
- 14.95%
- Variazione Annuale
- -13.99%
21 settembre, domenica