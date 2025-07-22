Валюты / DDD
DDD: 3D Systems Corporation
2.33 USD 0.02 (0.85%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DDD за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.27, а максимальная — 2.36.
Следите за динамикой 3D Systems Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.27 2.36
Годовой диапазон
1.32 5.00
- Предыдущее закрытие
- 2.35
- Open
- 2.34
- Bid
- 2.33
- Ask
- 2.63
- Low
- 2.27
- High
- 2.36
- Объем
- 1.989 K
- Дневное изменение
- -0.85%
- Месячное изменение
- 3.56%
- 6-месячное изменение
- 8.88%
- Годовое изменение
- -18.53%
