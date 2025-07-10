Dövizler / DDC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DDC: DDC Enterprise Limited Class A
10.64 USD 0.26 (2.39%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DDC fiyatı bugün -2.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.40 ve Yüksek fiyatı olarak 10.77 aralığında işlem gördü.
DDC Enterprise Limited Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DDC haberleri
- Aeluma yöneticisi, planlanan hisse satış düzenlemesini hiç satış yapmadan sonlandırdı
- Aeluma director ends planned stock sale arrangement without any shares sold
- Aeluma halka arz fiyatını hisse başına 13 dolar olarak belirledi, 22,1 milyon dolar gelir bekliyor
- DDC Enterprise 2025 2. Çeyrek Kazanç Raporu: Gelir Düşüşü ve Hisse Senedi Değer Kaybı
- Earnings call transcript: DDC Enterprise Q2 2025 sees revenue dip, stock drops
- DDC Enterprise partners with Wintermute for bitcoin treasury strategy
- DDC Enterprise’ın 2025 Yarıyıl Sonuçları, Hırslı Bitcoin Hazine Genişlemesi Ortasında %200 Kâr Artışını Gösteriyor
- DDC Enterprise H1 2025 slides reveal 200% profit surge amid ambitious Bitcoin treasury expansion
- DDC partners with Gemini to enhance Bitcoin treasury management
- DDC Enterprise: IPO Money Burned, Bitcoin To The Rescue? (NYSE:DDC)
- DDC Enterprise adds 200 bitcoin, doubles holdings in August
- DDC Enterprise acquires 200 bitcoin, doubling holdings this month
- DDC Enterprise acquires additional 100 Bitcoin, holdings reach 688 BTC
- DDC Enterprise buys 100 more bitcoin, total holdings reach 688 BTC
- DDC Enterprise buys 100 more bitcoin, total holdings reach 688 BTC
- DDC adds 120 bitcoin to holdings, aims for 10,000 BTC by year-end
- DDC Enterprise adds 120 bitcoin to treasury, total reaches 488 BTC
- DDC Enterprise partners with Galaxy Digital for bitcoin treasury management
- DDC partners with QCP to enhance bitcoin treasury yield strategy
- DDC Enterprise files $500 million shelf registration for bitcoin strategy
- DDC Enterprise files $500 million shelf registration to fund bitcoin buys
- DDC Enterprise appoints Kyu Ho as chief of staff to lead bitcoin strategy
- DDC Enterprise names Kyu Ho as chief of staff, launches bitcoin councils
- DDC Enterprise signs $100 million bitcoin partnership with Animoca Brands
Günlük aralık
10.40 10.77
Yıllık aralık
0.08 20.83
- Önceki kapanış
- 10.90
- Açılış
- 10.46
- Satış
- 10.64
- Alış
- 10.94
- Düşük
- 10.40
- Yüksek
- 10.77
- Hacim
- 135
- Günlük değişim
- -2.39%
- Aylık değişim
- -23.51%
- 6 aylık değişim
- 7500.00%
- Yıllık değişim
- 3225.00%
21 Eylül, Pazar