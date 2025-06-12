Валюты / DDC
DDC: DDC Enterprise Limited Class A
10.73 USD 0.32 (3.07%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DDC за сегодня изменился на 3.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.39, а максимальная — 11.00.
Следите за динамикой DDC Enterprise Limited Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DDC
- Транскрипт отчета о доходах: DDC Enterprise во 2 квартале 2025 года показывает снижение доходов, акции падают
- Earnings call transcript: DDC Enterprise Q2 2025 sees revenue dip, stock drops
- DDC Enterprise partners with Wintermute for bitcoin treasury strategy
- Слайды DDC Enterprise за первое полугодие 2025 года показывают рост прибыли на 200% на фоне амбициозного расширения биткоин-резервов
- DDC Enterprise H1 2025 slides reveal 200% profit surge amid ambitious Bitcoin treasury expansion
- DDC partners with Gemini to enhance Bitcoin treasury management
- DDC Enterprise: IPO Money Burned, Bitcoin To The Rescue? (NYSE:DDC)
- DDC Enterprise adds 200 bitcoin, doubles holdings in August
- DDC Enterprise acquires 200 bitcoin, doubling holdings this month
- DDC Enterprise acquires additional 100 Bitcoin, holdings reach 688 BTC
- DDC Enterprise buys 100 more bitcoin, total holdings reach 688 BTC
- DDC Enterprise buys 100 more bitcoin, total holdings reach 688 BTC
- DDC adds 120 bitcoin to holdings, aims for 10,000 BTC by year-end
- DDC Enterprise adds 120 bitcoin to treasury, total reaches 488 BTC
- DDC Enterprise partners with Galaxy Digital for bitcoin treasury management
- DDC partners with QCP to enhance bitcoin treasury yield strategy
- DDC Enterprise files $500 million shelf registration for bitcoin strategy
- DDC Enterprise files $500 million shelf registration to fund bitcoin buys
- DDC Enterprise appoints Kyu Ho as chief of staff to lead bitcoin strategy
- DDC Enterprise names Kyu Ho as chief of staff, launches bitcoin councils
- DDC Enterprise signs $100 million bitcoin partnership with Animoca Brands
- DDC Enterprise adds 230 BTC to treasury, bringing total holdings to 368
- DDC Enterprise Announces Up to $528M Raise to Accelerate Bitcoin Treasury Strategy
- DDC Enterprise Accelerates Bitcoin Treasury with 38 BTC Purchase
Дневной диапазон
10.39 11.00
Годовой диапазон
0.08 20.83
- Предыдущее закрытие
- 10.41
- Open
- 10.45
- Bid
- 10.73
- Ask
- 11.03
- Low
- 10.39
- High
- 11.00
- Объем
- 80
- Дневное изменение
- 3.07%
- Месячное изменение
- -22.86%
- 6-месячное изменение
- 7564.29%
- Годовое изменение
- 3253.13%
