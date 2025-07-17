Valute / DDC
DDC: DDC Enterprise Limited Class A
10.64 USD 0.26 (2.39%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DDC ha avuto una variazione del -2.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.40 e ad un massimo di 10.77.
Segui le dinamiche di DDC Enterprise Limited Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
10.40 10.77
Intervallo Annuale
0.08 20.83
- Chiusura Precedente
- 10.90
- Apertura
- 10.46
- Bid
- 10.64
- Ask
- 10.94
- Minimo
- 10.40
- Massimo
- 10.77
- Volume
- 135
- Variazione giornaliera
- -2.39%
- Variazione Mensile
- -23.51%
- Variazione Semestrale
- 7500.00%
- Variazione Annuale
- 3225.00%
21 settembre, domenica