DDC: DDC Enterprise Limited Class A

10.64 USD 0.26 (2.39%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DDC ha avuto una variazione del -2.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.40 e ad un massimo di 10.77.

Segui le dinamiche di DDC Enterprise Limited Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.40 10.77
Intervallo Annuale
0.08 20.83
Chiusura Precedente
10.90
Apertura
10.46
Bid
10.64
Ask
10.94
Minimo
10.40
Massimo
10.77
Volume
135
Variazione giornaliera
-2.39%
Variazione Mensile
-23.51%
Variazione Semestrale
7500.00%
Variazione Annuale
3225.00%
21 settembre, domenica