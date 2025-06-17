Währungen / DDC
DDC: DDC Enterprise Limited Class A
10.59 USD 0.31 (2.84%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DDC hat sich für heute um -2.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.40 bis zu einem Hoch von 10.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die DDC Enterprise Limited Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DDC News
- Aeluma legt Preis für öffentliches Angebot auf 13 $ fest und erwartet Erlös von 22,1 Mio. $
- DDC Enterprise: Umsatzrückgang in Q2 2025 lässt Aktie einbrechen
- DDC Enterprise partners with Wintermute for bitcoin treasury strategy
- DDC Enterprise steigert Gewinn um 200 % und treibt ambitionierte Bitcoin-Treasury-Strategie voran
- DDC Enterprise H1 2025 slides reveal 200% profit surge amid ambitious Bitcoin treasury expansion
- DDC partners with Gemini to enhance Bitcoin treasury management
- DDC Enterprise: IPO Money Burned, Bitcoin To The Rescue? (NYSE:DDC)
- DDC Enterprise acquires additional 100 Bitcoin, holdings reach 688 BTC
- DDC adds 120 bitcoin to holdings, aims for 10,000 BTC by year-end
- DDC Enterprise adds 120 bitcoin to treasury, total reaches 488 BTC
- DDC Enterprise partners with Galaxy Digital for bitcoin treasury management
- DDC partners with QCP to enhance bitcoin treasury yield strategy
- DDC Enterprise files $500 million shelf registration for bitcoin strategy
- DDC Enterprise appoints Kyu Ho as chief of staff to lead bitcoin strategy
- DDC Enterprise signs $100 million bitcoin partnership with Animoca Brands
- DDC Enterprise adds 230 BTC to treasury, bringing total holdings to 368
- DDC Enterprise Announces Up to $528M Raise to Accelerate Bitcoin Treasury Strategy
Tagesspanne
10.40 10.77
Jahresspanne
0.08 20.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.90
- Eröffnung
- 10.46
- Bid
- 10.59
- Ask
- 10.89
- Tief
- 10.40
- Hoch
- 10.77
- Volumen
- 90
- Tagesänderung
- -2.84%
- Monatsänderung
- -23.87%
- 6-Monatsänderung
- 7464.29%
- Jahresänderung
- 3209.38%
