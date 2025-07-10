Devises / DDC
DDC: DDC Enterprise Limited Class A
10.64 USD 0.26 (2.39%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DDC a changé de -2.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.40 et à un maximum de 10.77.
Suivez la dynamique DDC Enterprise Limited Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DDC Nouvelles
- Le directeur d’Aeluma met fin à son plan de vente d’actions sans avoir vendu de titres
- Aeluma fixe le prix de son offre publique à 13 $ par action, prévoit 22,1 millions $ de produits
- Transcription de l’alerte résultats : DDC Enterprise au T2 2025 voit son chiffre d’affaires baisser, l’action chute
- DDC Enterprise s’associe à Wintermute pour sa stratégie de trésorerie en bitcoin
- DDC Enterprise H1 2025 slides reveal 200% profit surge amid ambitious Bitcoin treasury expansion
- DDC partners with Gemini to enhance Bitcoin treasury management
- DDC Enterprise: IPO Money Burned, Bitcoin To The Rescue? (NYSE:DDC)
- DDC Enterprise acquires additional 100 Bitcoin, holdings reach 688 BTC
- DDC adds 120 bitcoin to holdings, aims for 10,000 BTC by year-end
- DDC Enterprise adds 120 bitcoin to treasury, total reaches 488 BTC
- DDC Enterprise partners with Galaxy Digital for bitcoin treasury management
- DDC partners with QCP to enhance bitcoin treasury yield strategy
- DDC Enterprise files $500 million shelf registration for bitcoin strategy
- DDC Enterprise appoints Kyu Ho as chief of staff to lead bitcoin strategy
- DDC Enterprise signs $100 million bitcoin partnership with Animoca Brands
Range quotidien
10.40 10.77
Range Annuel
0.08 20.83
- Clôture Précédente
- 10.90
- Ouverture
- 10.46
- Bid
- 10.64
- Ask
- 10.94
- Plus Bas
- 10.40
- Plus Haut
- 10.77
- Volume
- 135
- Changement quotidien
- -2.39%
- Changement Mensuel
- -23.51%
- Changement à 6 Mois
- 7500.00%
- Changement Annuel
- 3225.00%
20 septembre, samedi