FiyatlarBölümler
Dövizler / DCOM
Geri dön - Hisse senetleri

DCOM: Dime Community Bancshares Inc - Common Stock

30.92 USD 0.86 (2.71%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DCOM fiyatı bugün -2.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.89 ve Yüksek fiyatı olarak 31.77 aralığında işlem gördü.

Dime Community Bancshares Inc - Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DCOM haberleri

Günlük aralık
30.89 31.77
Yıllık aralık
23.25 37.60
Önceki kapanış
31.78
Açılış
31.77
Satış
30.92
Alış
31.22
Düşük
30.89
Yüksek
31.77
Hacim
921
Günlük değişim
-2.71%
Aylık değişim
1.64%
6 aylık değişim
10.59%
Yıllık değişim
8.23%
21 Eylül, Pazar