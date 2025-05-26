Dövizler / DCOM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DCOM: Dime Community Bancshares Inc - Common Stock
30.92 USD 0.86 (2.71%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DCOM fiyatı bugün -2.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.89 ve Yüksek fiyatı olarak 31.77 aralığında işlem gördü.
Dime Community Bancshares Inc - Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DCOM haberleri
- Dime Community Bancshares (DCOM): Despite Big Improvements, An Upgrade Is Premature
- KBW, Dime Community Bancshares hisse senedi değerlendirmesini "Outperform" olarak yineledi
- Dime Community Bancshares stock rating reiterated at Outperform by KBW
- Dime Community Bancshares ticari kredilendirme ekibini genişletiyor
- Dime Community Bancshares expands commercial lending team
- Cogent ve Dime, Raymond James analistlerinin favori listesine eklendi
- Cogent, Dime added to Raymond James analyst favorites list
- Raymond James, Cogent Biosciences ve Dime Community’yi analist favorileri listesine ekledi
- Raymond James adds Cogent Biosciences and Dime Community to analyst favorites list
- Basswood Capital sells $272k in Dime Community Bancshares (DCOM)
- Compared to Estimates, Dime Community (DCOM) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Dime Community (DCOM) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Dime Community earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Live Oak Bancshares (LOB) Q2 Earnings Miss Estimates
- Dime Community Bancshares: Preferred Shares Offer Better Income And Return (NASDAQ:DCOM)
- Dime Community Bancshares Declares Quarterly Cash Dividend for Common Stock
- Dime Sponsors 10th New York City Small Business Challenge
- New York banks, REITs fall as Mamdani's mayoral lead stokes rent freeze worries
- New York banks, REITs fall as Mamdani’s mayoral lead stokes rent freeze worries
- Kroll Bond Rating Agency Revises Dime Community Bancshares, Inc.’s Ratings Outlook from Stable to Positive
- Dime Community Bancshares gets approval for New Jersey branch
- Dime Community Bancshares names Shawn Gines to lead specialty finance
- Dime Announces Receipt of Federal Reserve and NYDFS Approvals for Lakewood, NJ Branch Location
- Bert's April 2025 Dividend Income Summary
Günlük aralık
30.89 31.77
Yıllık aralık
23.25 37.60
- Önceki kapanış
- 31.78
- Açılış
- 31.77
- Satış
- 30.92
- Alış
- 31.22
- Düşük
- 30.89
- Yüksek
- 31.77
- Hacim
- 921
- Günlük değişim
- -2.71%
- Aylık değişim
- 1.64%
- 6 aylık değişim
- 10.59%
- Yıllık değişim
- 8.23%
21 Eylül, Pazar