DCOM: Dime Community Bancshares Inc - Common Stock

30.92 USD 0.86 (2.71%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DCOM a changé de -2.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.89 et à un maximum de 31.77.

Suivez la dynamique Dime Community Bancshares Inc - Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
30.89 31.77
Range Annuel
23.25 37.60
Clôture Précédente
31.78
Ouverture
31.77
Bid
30.92
Ask
31.22
Plus Bas
30.89
Plus Haut
31.77
Volume
921
Changement quotidien
-2.71%
Changement Mensuel
1.64%
Changement à 6 Mois
10.59%
Changement Annuel
8.23%
20 septembre, samedi