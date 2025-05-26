Devises / DCOM
DCOM: Dime Community Bancshares Inc - Common Stock
30.92 USD 0.86 (2.71%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DCOM a changé de -2.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.89 et à un maximum de 31.77.
Suivez la dynamique Dime Community Bancshares Inc - Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DCOM Nouvelles
- KBW réitère la note "Surperformance" pour l’action Dime Community Bancshares
- Dime Community Bancshares élargit son équipe de prêts commerciaux
- Cogent et Dime ajoutés à la liste des favoris des analystes de Raymond James
- Raymond James ajoute Cogent Biosciences et Dime Community à sa liste de favoris
- Basswood Capital vend des actions de Dime Community Bancshares (DCOM) pour 272.970€
- Compared to Estimates, Dime Community (DCOM) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Dime Community (DCOM) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Dime Community earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Live Oak Bancshares (LOB) Q2 Earnings Miss Estimates
- Dime Community Bancshares: Preferred Shares Offer Better Income And Return (NASDAQ:DCOM)
- Dime Community Bancshares Declares Quarterly Cash Dividend for Common Stock
- Dime Sponsors 10th New York City Small Business Challenge
- New York banks, REITs fall as Mamdani's mayoral lead stokes rent freeze worries
- Kroll Bond Rating Agency Revises Dime Community Bancshares, Inc.’s Ratings Outlook from Stable to Positive
- Dime Community Bancshares gets approval for New Jersey branch
- Dime Community Bancshares names Shawn Gines to lead specialty finance
- Dime Announces Receipt of Federal Reserve and NYDFS Approvals for Lakewood, NJ Branch Location
- Bert's April 2025 Dividend Income Summary
Range quotidien
30.89 31.77
Range Annuel
23.25 37.60
- Clôture Précédente
- 31.78
- Ouverture
- 31.77
- Bid
- 30.92
- Ask
- 31.22
- Plus Bas
- 30.89
- Plus Haut
- 31.77
- Volume
- 921
- Changement quotidien
- -2.71%
- Changement Mensuel
- 1.64%
- Changement à 6 Mois
- 10.59%
- Changement Annuel
- 8.23%
20 septembre, samedi