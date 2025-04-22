通貨 / DCOM
DCOM: Dime Community Bancshares Inc - Common Stock
31.78 USD 1.10 (3.59%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DCOMの今日の為替レートは、3.59%変化しました。日中、通貨は1あたり30.76の安値と31.81の高値で取引されました。
Dime Community Bancshares Inc - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DCOM News
- ダイム・コミュニティ・バンクシェアーズ、商業融資チームを拡大
- Dime Community Bancshares expands commercial lending team
- レイモンド・ジェームズ、コージェント・バイオとダイム・コミュニティをアナリスト推奨リストに追加
- Cogent, Dime added to Raymond James analyst favorites list
- レイモンド・ジェームズ、コージェント・バイオサイエンスとダイム・コミュニティをアナリスト推奨リストに追加
- Raymond James adds Cogent Biosciences and Dime Community to analyst favorites list
- Basswood Capital sells $272k in Dime Community Bancshares (DCOM)
- Compared to Estimates, Dime Community (DCOM) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Dime Community (DCOM) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Dime Community earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Live Oak Bancshares (LOB) Q2 Earnings Miss Estimates
- Dime Community Bancshares: Preferred Shares Offer Better Income And Return (NASDAQ:DCOM)
- Dime Community Bancshares Declares Quarterly Cash Dividend for Common Stock
- Dime Sponsors 10th New York City Small Business Challenge
- New York banks, REITs fall as Mamdani's mayoral lead stokes rent freeze worries
- New York banks, REITs fall as Mamdani’s mayoral lead stokes rent freeze worries
- Kroll Bond Rating Agency Revises Dime Community Bancshares, Inc.’s Ratings Outlook from Stable to Positive
- Dime Community Bancshares gets approval for New Jersey branch
- Dime Community Bancshares names Shawn Gines to lead specialty finance
- Dime Announces Receipt of Federal Reserve and NYDFS Approvals for Lakewood, NJ Branch Location
- Bert's April 2025 Dividend Income Summary
- Polaris Global Equity Composite Q1 2025 Commentary
1日のレンジ
30.76 31.81
1年のレンジ
23.25 37.60
- 以前の終値
- 30.68
- 始値
- 30.84
- 買値
- 31.78
- 買値
- 32.08
- 安値
- 30.76
- 高値
- 31.81
- 出来高
- 449
- 1日の変化
- 3.59%
- 1ヶ月の変化
- 4.47%
- 6ヶ月の変化
- 13.66%
- 1年の変化
- 11.24%
