通貨 / DCOM
DCOM: Dime Community Bancshares Inc - Common Stock

31.78 USD 1.10 (3.59%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DCOMの今日の為替レートは、3.59%変化しました。日中、通貨は1あたり30.76の安値と31.81の高値で取引されました。

Dime Community Bancshares Inc - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
30.76 31.81
1年のレンジ
23.25 37.60
以前の終値
30.68
始値
30.84
買値
31.78
買値
32.08
安値
30.76
高値
31.81
出来高
449
1日の変化
3.59%
1ヶ月の変化
4.47%
6ヶ月の変化
13.66%
1年の変化
11.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K