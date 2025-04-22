통화 / DCOM
DCOM: Dime Community Bancshares Inc - Common Stock
30.92 USD 0.86 (2.71%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DCOM 환율이 오늘 -2.71%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 30.89이고 고가는 31.77이었습니다.
Dime Community Bancshares Inc - Common Stock 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DCOM News
- 다임 커뮤니티 뱅크셰어즈, KBW ’아웃퍼폼’ 등급 재확인
- Dime Community Bancshares stock rating reiterated at Outperform by KBW
- Dime Community Bancshares, 상업 대출팀 확장
- Dime Community Bancshares expands commercial lending team
- 레이먼드 제임스, 코젠트 바이오사이언스와 다임 커뮤니티 뱅크셰어스를 애널리스트 추천 목록에 추가
- Cogent, Dime added to Raymond James analyst favorites list
- 레이먼드 제임스, 관심 종목에 Cogent Biosciences와 Dime Community 추가
- Raymond James adds Cogent Biosciences and Dime Community to analyst favorites list
- Basswood Capital sells $272k in Dime Community Bancshares (DCOM)
- Compared to Estimates, Dime Community (DCOM) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Dime Community (DCOM) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Dime Community earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Live Oak Bancshares (LOB) Q2 Earnings Miss Estimates
- Dime Community Bancshares: Preferred Shares Offer Better Income And Return (NASDAQ:DCOM)
- Dime Community Bancshares Declares Quarterly Cash Dividend for Common Stock
- Dime Sponsors 10th New York City Small Business Challenge
- New York banks, REITs fall as Mamdani's mayoral lead stokes rent freeze worries
- New York banks, REITs fall as Mamdani’s mayoral lead stokes rent freeze worries
- Kroll Bond Rating Agency Revises Dime Community Bancshares, Inc.’s Ratings Outlook from Stable to Positive
- Dime Community Bancshares gets approval for New Jersey branch
- Dime Community Bancshares names Shawn Gines to lead specialty finance
- Dime Announces Receipt of Federal Reserve and NYDFS Approvals for Lakewood, NJ Branch Location
- Bert's April 2025 Dividend Income Summary
- Polaris Global Equity Composite Q1 2025 Commentary
일일 변동 비율
30.89 31.77
년간 변동
23.25 37.60
- 이전 종가
- 31.78
- 시가
- 31.77
- Bid
- 30.92
- Ask
- 31.22
- 저가
- 30.89
- 고가
- 31.77
- 볼륨
- 921
- 일일 변동
- -2.71%
- 월 변동
- 1.64%
- 6개월 변동
- 10.59%
- 년간 변동율
- 8.23%
20 9월, 토요일