Währungen / DCOM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DCOM: Dime Community Bancshares Inc - Common Stock
31.78 USD 1.10 (3.59%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DCOM hat sich für heute um 3.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.76 bis zu einem Hoch von 31.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dime Community Bancshares Inc - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DCOM News
- KBW bestätigt "Outperform"-Rating für Dime Community Bancshares
- Dime Community Bancshares stock rating reiterated at Outperform by KBW
- Dime Community Bancshares stärkt gewerbliches Kreditgeschäft mit neuen Experten
- Dime Community Bancshares expands commercial lending team
- Cogent, Dime added to Raymond James analyst favorites list
- Analysten-Favoriten: Raymond James setzt auf Cogent Biosciences und Dime Community
- Raymond James adds Cogent Biosciences and Dime Community to analyst favorites list
- Basswood Capital verkauft Aktien von Dime Community Bancshares im Wert von 272.970 $
- Basswood Capital sells $272k in Dime Community Bancshares (DCOM)
- Compared to Estimates, Dime Community (DCOM) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Dime Community (DCOM) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Dime Community earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Live Oak Bancshares (LOB) Q2 Earnings Miss Estimates
- Dime Community Bancshares: Preferred Shares Offer Better Income And Return (NASDAQ:DCOM)
- Dime Community Bancshares Declares Quarterly Cash Dividend for Common Stock
- Dime Sponsors 10th New York City Small Business Challenge
- New York banks, REITs fall as Mamdani's mayoral lead stokes rent freeze worries
- New York banks, REITs fall as Mamdani’s mayoral lead stokes rent freeze worries
- Kroll Bond Rating Agency Revises Dime Community Bancshares, Inc.’s Ratings Outlook from Stable to Positive
- Dime Community Bancshares gets approval for New Jersey branch
- Dime Community Bancshares names Shawn Gines to lead specialty finance
- Dime Announces Receipt of Federal Reserve and NYDFS Approvals for Lakewood, NJ Branch Location
- Bert's April 2025 Dividend Income Summary
- Polaris Global Equity Composite Q1 2025 Commentary
Tagesspanne
30.76 31.81
Jahresspanne
23.25 37.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.68
- Eröffnung
- 30.84
- Bid
- 31.78
- Ask
- 32.08
- Tief
- 30.76
- Hoch
- 31.81
- Volumen
- 449
- Tagesänderung
- 3.59%
- Monatsänderung
- 4.47%
- 6-Monatsänderung
- 13.66%
- Jahresänderung
- 11.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K