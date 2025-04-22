Moedas / DCOM
DCOM: Dime Community Bancshares Inc - Common Stock
31.09 USD 0.41 (1.34%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DCOM para hoje mudou para 1.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.76 e o mais alto foi 31.57.
Veja a dinâmica do par de moedas Dime Community Bancshares Inc - Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Dime Community Bancshares expands commercial lending team
Cogent, Dime added to Raymond James analyst favorites list
Raymond James adds Cogent Biosciences and Dime Community to analyst favorites list
New York banks, REITs fall as Mamdani's mayoral lead stokes rent freeze worries
Faixa diária
30.76 31.57
Faixa anual
23.25 37.60
- Fechamento anterior
- 30.68
- Open
- 30.84
- Bid
- 31.09
- Ask
- 31.39
- Low
- 30.76
- High
- 31.57
- Volume
- 82
- Mudança diária
- 1.34%
- Mudança mensal
- 2.20%
- Mudança de 6 meses
- 11.19%
- Mudança anual
- 8.82%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh