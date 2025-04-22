Валюты / DCOM
DCOM: Dime Community Bancshares Inc - Common Stock
30.42 USD 0.39 (1.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DCOM за сегодня изменился на -1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.20, а максимальная — 30.96.
Следите за динамикой Dime Community Bancshares Inc - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DCOM
- Cogent и Dime добавлены в список фаворитов аналитиков Raymond James
- Raymond James добавляет Cogent Biosciences и Dime Community в список фаворитов аналитиков
- Basswood Capital sells $272k in Dime Community Bancshares (DCOM)
- Compared to Estimates, Dime Community (DCOM) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Dime Community (DCOM) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Dime Community earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Live Oak Bancshares (LOB) Q2 Earnings Miss Estimates
- Dime Community Bancshares: Preferred Shares Offer Better Income And Return (NASDAQ:DCOM)
- Dime Community Bancshares Declares Quarterly Cash Dividend for Common Stock
- Dime Sponsors 10th New York City Small Business Challenge
- New York banks, REITs fall as Mamdani's mayoral lead stokes rent freeze worries
- Kroll Bond Rating Agency Revises Dime Community Bancshares, Inc.’s Ratings Outlook from Stable to Positive
- Dime Community Bancshares gets approval for New Jersey branch
- Dime Community Bancshares names Shawn Gines to lead specialty finance
- Dime Announces Receipt of Federal Reserve and NYDFS Approvals for Lakewood, NJ Branch Location
- Bert's April 2025 Dividend Income Summary
- Polaris Global Equity Composite Q1 2025 Commentary
Дневной диапазон
30.20 30.96
Годовой диапазон
23.25 37.60
- Предыдущее закрытие
- 30.81
- Open
- 30.96
- Bid
- 30.42
- Ask
- 30.72
- Low
- 30.20
- High
- 30.96
- Объем
- 407
- Дневное изменение
- -1.27%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 8.80%
- Годовое изменение
- 6.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.