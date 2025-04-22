КотировкиРазделы
DCOM: Dime Community Bancshares Inc - Common Stock

30.42 USD 0.39 (1.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DCOM за сегодня изменился на -1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.20, а максимальная — 30.96.

Следите за динамикой Dime Community Bancshares Inc - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
30.20 30.96
Годовой диапазон
23.25 37.60
Предыдущее закрытие
30.81
Open
30.96
Bid
30.42
Ask
30.72
Low
30.20
High
30.96
Объем
407
Дневное изменение
-1.27%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
8.80%
Годовое изменение
6.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.