DCOM: Dime Community Bancshares Inc - Common Stock
30.68 USD 0.26 (0.85%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DCOM de hoy ha cambiado un 0.85%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.50, mientras que el máximo ha alcanzado 31.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dime Community Bancshares Inc - Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DCOM News
- Dime Community Bancshares expande su equipo de préstamos comerciales
- Cogent y Dime añadidos a la lista de favoritos de los analistas de Raymond James
- Raymond James añade Cogent Biosciences y Dime Community a su lista de favoritos
- Basswood Capital vende 272.000 dólares en Dime Community Bancshares (DCOM)
- Compared to Estimates, Dime Community (DCOM) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Dime Community (DCOM) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Dime Community earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Live Oak Bancshares (LOB) Q2 Earnings Miss Estimates
- Dime Community Bancshares: Preferred Shares Offer Better Income And Return (NASDAQ:DCOM)
- Dime Community Bancshares Declares Quarterly Cash Dividend for Common Stock
- Dime Sponsors 10th New York City Small Business Challenge
- New York banks, REITs fall as Mamdani's mayoral lead stokes rent freeze worries
- Kroll Bond Rating Agency Revises Dime Community Bancshares, Inc.’s Ratings Outlook from Stable to Positive
- Dime Community Bancshares gets approval for New Jersey branch
- Dime Community Bancshares names Shawn Gines to lead specialty finance
- Dime Announces Receipt of Federal Reserve and NYDFS Approvals for Lakewood, NJ Branch Location
Rango diario
30.50 31.76
Rango anual
23.25 37.60
- Cierres anteriores
- 30.42
- Open
- 30.57
- Bid
- 30.68
- Ask
- 30.98
- Low
- 30.50
- High
- 31.76
- Volumen
- 320
- Cambio diario
- 0.85%
- Cambio mensual
- 0.85%
- Cambio a 6 meses
- 9.73%
- Cambio anual
- 7.39%
