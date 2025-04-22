QuotazioniSezioni
DCOM: Dime Community Bancshares Inc - Common Stock

30.92 USD 0.86 (2.71%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DCOM ha avuto una variazione del -2.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.89 e ad un massimo di 31.77.

Segui le dinamiche di Dime Community Bancshares Inc - Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
30.89 31.77
Intervallo Annuale
23.25 37.60
Chiusura Precedente
31.78
Apertura
31.77
Bid
30.92
Ask
31.22
Minimo
30.89
Massimo
31.77
Volume
921
Variazione giornaliera
-2.71%
Variazione Mensile
1.64%
Variazione Semestrale
10.59%
Variazione Annuale
8.23%
