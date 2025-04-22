Valute / DCOM
DCOM: Dime Community Bancshares Inc - Common Stock
30.92 USD 0.86 (2.71%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DCOM ha avuto una variazione del -2.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.89 e ad un massimo di 31.77.
Segui le dinamiche di Dime Community Bancshares Inc - Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DCOM News
- KBW ribadisce il rating Outperform per le azioni di Dime Community Bancshares
- Dime Community Bancshares espande il team di prestiti commerciali
- Cogent e Dime aggiunte alla lista dei preferiti degli analisti di Raymond James
- Raymond James aggiunge Cogent Biosciences e Dime Community alla lista dei preferiti
- Basswood Capital sells $272k in Dime Community Bancshares (DCOM)
- Compared to Estimates, Dime Community (DCOM) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Dime Community (DCOM) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Dime Community earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Live Oak Bancshares (LOB) Q2 Earnings Miss Estimates
- Dime Community Bancshares: Preferred Shares Offer Better Income And Return (NASDAQ:DCOM)
- Dime Community Bancshares Declares Quarterly Cash Dividend for Common Stock
- Dime Sponsors 10th New York City Small Business Challenge
- New York banks, REITs fall as Mamdani's mayoral lead stokes rent freeze worries
- Kroll Bond Rating Agency Revises Dime Community Bancshares, Inc.’s Ratings Outlook from Stable to Positive
- Dime Community Bancshares gets approval for New Jersey branch
- Dime Community Bancshares names Shawn Gines to lead specialty finance
- Dime Announces Receipt of Federal Reserve and NYDFS Approvals for Lakewood, NJ Branch Location
- Bert's April 2025 Dividend Income Summary
- Polaris Global Equity Composite Q1 2025 Commentary
Intervallo Giornaliero
30.89 31.77
Intervallo Annuale
23.25 37.60
- Chiusura Precedente
- 31.78
- Apertura
- 31.77
- Bid
- 30.92
- Ask
- 31.22
- Minimo
- 30.89
- Massimo
- 31.77
- Volume
- 921
- Variazione giornaliera
- -2.71%
- Variazione Mensile
- 1.64%
- Variazione Semestrale
- 10.59%
- Variazione Annuale
- 8.23%
20 settembre, sabato